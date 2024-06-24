У "Дії" запустили нову послугу для бізнесу: чим вона корисна

На порталі "Дія" запустили комплексну послугу "е-Підприємець". Вона має спростити ведення бізнесу, адже тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
Які послуги підприємці можуть замовити сьогодні онлайн на порталі "Дія":
Як зазначають в Кабміні, послугою "е-Підприємець" можуть скористатися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, а також діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.
"Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам було легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу", - зазначили в Кабміні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, як сплатити податки онлайн через "Дію".
Також РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні у додатку "Дія".
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