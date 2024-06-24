В "Дії" запустили новую услугу для бизнеса: чем она полезна

Какие услуги предприниматели могут заказать сегодня онлайн на портале "Дія":

Государственная регистрация ФОП.

Государственная регистрация изменений в сведения о ФОП, содержащихся в ЕГР.

Регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности.

Государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых товаров.

Государственная регистрация создания ООО из модельного устава.

Государственная регистрация перехода ООО на деятельность из модельного устава.

Подача вакансий.

Регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения.

Регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость.

Открытие банковского счета.

Кто может воспользоваться услугой

Как отмечают в Кабмине, услугой "е-Предприниматель" могут воспользоваться совершеннолетние граждане Украины, желающие зарегистрировать предприятие, а также действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.

"Сервис предлагает комплексы услуг по нескольким видам малого бизнеса - для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ или другого вида деятельности. Опросник уточняет детали сервисов, чтобы вам было легче определить, что именно нужно. Заявление автоматически посылается органам государственной власти после регистрации бизнеса ", - отметили в Кабмине.