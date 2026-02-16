10 найпопулярніших професій в Україні: кого шукають роботодавці у 2026 році

Держслужба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит зберігається на робітничі та торговельні спеціальності. Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу праці.
За даними Служби зайнятості, десятка професій із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:
Найбільш популярними серед шукачів роботи стали вакансії продавців продовольчих товарів і підсобних працівників - кожну з них шукали понад 8,200 разів. Третьою за популярністю була робота прибиральника службових приміщень - майже 4,800 запитів.
Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2,700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями роботи.
Раніше повідомлялося, що в проєкті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні передбачено детальні механізми захисту працівників від психологічного тиску та домагань на робочому місці.
Окрім прямої заборони булінгу, документ також надає співробітникам право переходити на дистанційний формат роботи, щоб уникнути конфліктних ситуацій.