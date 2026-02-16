10 найпопулярніших професій в Україні: кого шукають роботодавці у 2026 році

ТОП-10 найпопулярніших вакансій

За даними Служби зайнятості, десятка професій із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:

Водій автотранспортних засобів - понад 3 000 вакансій

Продавець продовольчих товарів - майже 3 000 вакансій

Підсобний робітник - понад 2 400 вакансій

Продавець-консультант - близько 2 200 вакансій

Прибиральник службових приміщень - понад 2 100 вакансій

Кухар - майже 2000 вакансій

Бухгалтер - близько 1 800 вакансій

Швачка - близько 1 500 вакансій

Медична сестра (медичний брат) - майже 1 300 вакансій

Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування - близько 1 200 вакансій

Які вакансії шукають самі кандидати

Найбільш популярними серед шукачів роботи стали вакансії продавців продовольчих товарів і підсобних працівників - кожну з них шукали понад 8,200 разів. Третьою за популярністю була робота прибиральника службових приміщень - майже 4,800 запитів.

Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2,700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями роботи.