10 самых популярных профессий в Украине: кого ищут работодатели в 2026 году

ТОП-10 самых популярных вакансий

По данным Службы занятости, десятка профессий с наибольшим количеством вакансий выглядит так:

Водитель автотранспортных средств - более 3 000 вакансий

Продавец продовольственных товаров - почти 3 000 вакансий

Подсобный рабочий - более 2 400 вакансий

Продавец-консультант - около 2 200 вакансий

Уборщик служебных помещений - более 2 100 вакансий

Повар - почти 2000 вакансий

Бухгалтер - около 1 800 вакансий

Швея - около 1 500 вакансий

Медицинская сестра (медицинский брат) - почти 1 300 вакансий

Специалист государственной службы или местного самоуправления - около 1 200 вакансий

Какие вакансии ищут сами кандидаты

Наиболее популярными среди соискателей работы стали вакансии продавцов продовольственных товаров и подсобных работников - каждую из них искали более 8,200 раз. Третьей по популярности была работа уборщика служебных помещений - почти 4,800 запросов.

В то же время с начала года работодатели подали еще более 2,700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены лишь одним или несколькими предложениями работы.