10 самых популярных профессий в Украине: кого ищут работодатели в 2026 году

Госслужба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий, среди которых наибольший спрос сохраняется на рабочие и торговые специальности. Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу труда.
По данным Службы занятости, десятка профессий с наибольшим количеством вакансий выглядит так:
Наиболее популярными среди соискателей работы стали вакансии продавцов продовольственных товаров и подсобных работников - каждую из них искали более 8,200 раз. Третьей по популярности была работа уборщика служебных помещений - почти 4,800 запросов.
В то же время с начала года работодатели подали еще более 2,700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены лишь одним или несколькими предложениями работы.
Ранее сообщалось, что в проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне предусмотрены детальные механизмы защиты работников от психологического давления и домогательств на рабочем месте.
Кроме прямого запрета буллинга, документ также предоставляет сотрудникам право переходить на дистанционный формат работы, чтобы избежать конфликтных ситуаций.