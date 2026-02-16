RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

10 самых популярных профессий в Украине: кого ищут работодатели в 2026 году

Иллюстративное фото: Госслужба занятости назвала самые популярные профессии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Госслужба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий, среди которых наибольший спрос сохраняется на рабочие и торговые специальности. Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников.

ТОП-10 самых популярных вакансий

По данным Службы занятости, десятка профессий с наибольшим количеством вакансий выглядит так:

  • Водитель автотранспортных средств - более 3 000 вакансий
  • Продавец продовольственных товаров - почти 3 000 вакансий
  • Подсобный рабочий - более 2 400 вакансий
  • Продавец-консультант - около 2 200 вакансий
  • Уборщик служебных помещений - более 2 100 вакансий
  • Повар - почти 2000 вакансий
  • Бухгалтер - около 1 800 вакансий
  • Швея - около 1 500 вакансий
  • Медицинская сестра (медицинский брат) - почти 1 300 вакансий
  • Специалист государственной службы или местного самоуправления - около 1 200 вакансий

Какие вакансии ищут сами кандидаты

Наиболее популярными среди соискателей работы стали вакансии продавцов продовольственных товаров и подсобных работников - каждую из них искали более 8,200 раз. Третьей по популярности была работа уборщика служебных помещений - почти 4,800 запросов.

В то же время с начала года работодатели подали еще более 2,700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены лишь одним или несколькими предложениями работы.

 

Ранее сообщалось, что в проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне предусмотрены детальные механизмы защиты работников от психологического давления и домогательств на рабочем месте.

Кроме прямого запрета буллинга, документ также предоставляет сотрудникам право переходить на дистанционный формат работы, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятостиРабота в Украине