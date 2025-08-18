Хто найдорожчий у Прем’єр-Лізі України прямо зараз:

Найдорожчий футболіст УПЛ на сьогодні - півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Його трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро. 22-річний українець вже є ключовою фігурою як для донецького клубу, так і для національної збірної.

Георгій Судаков (фото: facebook.com/fcshahtar)

На другому місці розташувався його одноклубник, капітан гірників, захисник Микола Матвієнко. Його стабільність дозволили підняти ринкову вартість до 16 мільйонів євро.

Микола Матвієнко (фото: facebook.com/fcshahtar)

Третє місце у топі займає нападник "Динамо" Владислав Ванат. 23-річний форвард коштує 15 мільйонів євро і стає головною атакувальною силою київського клубу.

Владислав Ванат (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Серед гравців "Динамо" в десятку також увійшли Володимир Бражко (12 млн євро) та Микола Шапаренко (11 млн євро), які стабільно демонструють високий рівень гри в півзахисті.

Бразильські легіонери "Шахтаря" теж мають високі трансферні оцінки. Лівий вінгер Кевін оцінений у 12 мільйонів євро, а 19-річний форвард Кауан Еліас - у 11 мільйонів.

До списку потрапили також Артем Бондаренко та Марлон Гомес (по 10 млн євро), а рейтинг замикає 19-річний правий вінгер Аліссон (9 млн євро).

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз: