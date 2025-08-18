Кто самый дорогой в Премьер-лиге Украины прямо сейчас:

Самый дорогой футболист УПЛ на сегодня - полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. 22-летний украинец уже является ключевой фигурой как для донецкого клуба, так и для национальной сборной.

На втором месте расположился его одноклубник, защитник Николай Матвиенко. Его стабильность и универсальность позволили поднять рыночную стоимость до 16 миллионов евро.

Третье место в топе занимает нападающий "Динамо" Владислав Ванат. 23-летний форвард стоит 15 миллионов евро и становится главной атакующей силой киевского клуба.

Среди игроков "Динамо" в десятку также вошли Владимир Бражко (12 млн евро) и Николай Шапаренко (11 млн евро), которые стабильно демонстрируют высокий уровень игры в полузащите.

Бразильские легионеры "Шахтера" тоже имеют высокие трансферные оценки. Левый вингер Кевин оценен в 12 миллионов евро, а 19-летний форвард Кауан Элиас - в 11 миллионов.

В список попали также Артем Бондаренко и Марлон Гомес (по 10 млн евро), а рейтинг замыкает 19-летний правый вингер Алиссон (9 млн евро).

10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас: