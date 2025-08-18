RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас

Игроки клуба "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Большинство команд украинской Премьер-Лиги имеют в составе молодых и опытных игроков. Даже сейчас трансферная стоимость футболистов показывает, что в чемпионате есть сильные исполнители.

О самых дорогих игроках Украинской Премьер-Лиги сообщает РБК-Украина.

Кто самый дорогой в Премьер-лиге Украины прямо сейчас:

Самый дорогой футболист УПЛ на сегодня - полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. 22-летний украинец уже является ключевой фигурой как для донецкого клуба, так и для национальной сборной.

На втором месте расположился его одноклубник, защитник Николай Матвиенко. Его стабильность и универсальность позволили поднять рыночную стоимость до 16 миллионов евро.

Третье место в топе занимает нападающий "Динамо" Владислав Ванат. 23-летний форвард стоит 15 миллионов евро и становится главной атакующей силой киевского клуба.

Среди игроков "Динамо" в десятку также вошли Владимир Бражко (12 млн евро) и Николай Шапаренко (11 млн евро), которые стабильно демонстрируют высокий уровень игры в полузащите.

Бразильские легионеры "Шахтера" тоже имеют высокие трансферные оценки. Левый вингер Кевин оценен в 12 миллионов евро, а 19-летний форвард Кауан Элиас - в 11 миллионов.

В список попали также Артем Бондаренко и Марлон Гомес (по 10 млн евро), а рейтинг замыкает 19-летний правый вингер Алиссон (9 млн евро).

10 самых дорогих игроков УПЛ прямо сейчас:

  1. Георгий Судаков ("Шахтер") - 32,00 млн евро
  2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 16,00 млн евро
  3. Владислав Ванат ("Динамо") - 15,00 млн евро
  4. Владимир Бражко ("Динамо") - 12,00 млн евро
  5. Кевин ("Шахтер") - 12,00 млн евро
  6. Николай Шапаренко ("Динамо") - 11,00 млн евро
  7. Кауан Элиас ("Шахтер") - 11,00 млн евро
  8. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10,00 млн евро
  9. Марлон Гомес ("Шахтер") - 10,00 млн евро
  10. Алиссон ("Шахтер") - 9,00 млн евро

Таким образом, первое место принадлежит Судакову, а "Шахтер" имеет наибольшее представительство в списке, подтверждая статус клуба, который регулярно воспитывает новые имена для европейского футбола.

В то же время "Динамо" удерживает свои позиции благодаря молодым лидерам, которые постепенно набирают вес на трансферном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛФутбол