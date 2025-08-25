ua en ru
10 книг по психологии, которые помогут понять себя и свои эмоции

Понедельник 25 августа 2025 08:03
10 книг по психологии, которые помогут понять себя и свои эмоции Какие 10 книг по психологии помогут вам понять себя и других (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Мы часто пытаемся разобраться в других, но редко задумываемся, насколько хорошо знаем самих себя. Психология дает ответы на вопросы, почему мы испытываем тревогу, почему повторяем одни и те же ошибки или как формируются наши привычки.

РБК-Украина подготовило подборку из 10 книг, которые стали классикой и одновременно легко читаются. Одни из них дадут понимание внутренних глубинных процессов, другие - практические советы.

Классика психологии

"Мышление быстрое и медленное" - Дэниел Канеман

Классика от нобелевского лауреата. Объясняет, почему мы делаем нелогичные выборы, как работают системы нашего мышления - быстрая интуитивная и медленная рациональная. После этой книги вы перестанете удивляться собственным ошибкам.

"Человек в поисках истинного смысла" - Виктор Франкл

Книга о силе внутреннего выбора и противостоянии трудностям в нечеловеческих условиях, написанная после пережитого концлагеря. Классика экзистенциальной психологии. Франкл, переживший концлагерь, объясняет, как смысл помогает человеку выстоять даже в самые темные времена. Книга небольшая, но меняет взгляд на жизнь.

"Эмоциональный интеллект" - Дэниел Гоулман

Бестселлер, который доказал, что успех в жизни не только об IQ. Книга научит понимать и регулировать собственные эмоции, а также лучше чувствовать других. Must-have для тех, кто хочет ладить с людьми и собой.

"Я и Оно" - Зигмунд Фрейд

Базовое объяснение того, как работает подсознательное. Без него сложно понять историю психологии.

"На грани. Психология выживания" - Лоуренс Гонсалес

Неожиданная книга: она о людях, которые оказались в экстремальных условиях и выжили. Автор анализирует, что определяет нашу выносливость и силу духа. Читается как триллер, но оставляет глубокие размышления о собственных ресурсах.

Современные книги для жизни

"Атомные привычки" - Джеймс Клир

Бестселлер №1 последних лет. Книга объясняет, как маленькие шаги меняют всю жизнь. Если чувствуешь, что застрял в старых привычках - это лучший "толчок".

"Тревожные люди" - Фредрик Бакман

Не совсем научная книга, но очень интересная и информативная. Автор в формате художественной психологической истории рассказывает о страхах, одиночестве, выборе и человечности.

"Смотреть в солнце" - Ирвин Ялом

Легендарный психотерапевт пишет просто и откровенно о самом страшном, что мы часто прячем в голове - страх смерти. Книга дарит ощущение свободы и спокойствия, и написана легким языком.

"Подумай еще раз" - Адам Грант

Почему нам так сложно менять свое мнение? Автор показывает, как гибкость мышления помогает избегать ошибок и двигаться вперед. Идеальная книга для тех, кто часто "застревает" в собственных убеждениях.

"Изящное искусство забивать на все" - Марк Мэнсон

Грубое название, но сама книга - легкая и ироничная, учит жить своей жизнью, а не ожиданиями других. Она поможет научиться ставить здоровые границы и ценить себя.

Эти 10 книг разные по стилю и глубине, но объединяет их одно - они помогают понять себя. Одни расширяют кругозор, другие дают практические инструменты для жизни. А еще все они напоминают простую вещь - познавая себя, мы лучше понимаем и мир вокруг.

При написании материала были использованы следующие источники: Norbert Hires, Positive Psychology, советы Mark Manson, Medium, GoodReads, APA.

