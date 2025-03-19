5 нових книг для жінок, які змусить сміятися, плакати й мріяти

Весна - ідеальний час для занурення у світ літератури, щоб знайти історії, які зігріють душу, подарують нові емоції та, можливо, навіть змінять погляд на звичні речі.

Спеціально для наших читачок РБК-Україна (проєкт Styler) разом з національною книжковою платформою Yakaboo підготувало добірку з п'яти неймовірних книжкових новинок, які неодмінно стануть чудовим супутником у ці весняні дні. Готуйте затишний плед та чашку ароматного чаю - на вас чекають захопливі літературні пригоди!

"Серце відьми" (Женев’єва Ґорнічек)

Цей роман - не просто міфологічне фентезі, а історія жіночої сили, любові та самопожертви. Ангрбода, забута богами відьма, після покарання Одіном втікає у глухі ліси, де зустрічає Локі. Їхній союз стає доленосним: вони народжують дітей, яким судилося змінити світ. Однак навіть у найтемніших хащах неможливо сховатися від долі. Відгуки читачів відзначають особливу атмосферу роману, його чуттєву мову та потужний емоційний заряд. Книга отримала високі оцінки на Goodreads та увійшла до списку найкращих дебютів за версією Amazon. Обкладинка книги

"Непрохана гостя" (Софі Кінсела)

Нова книга від майстрині легкого гумористичного роману розповідає про дівчину Еффі, яка після розлучення батьків відчуває себе чужою у власній сім’ї. Коли дім дитинства виставляють на продаж, вона вирішує таємно проникнути на прощальну вечірку, щоб забрати цінну для неї річ. Але замість ляльок Еффі знаходить несподівані сімейні таємниці. Як завжди у Кінсели, історія наповнена комедійними ситуаціями, теплом і глибокими роздумами про стосунки та самоідентичність. Обкладинка книги

"Перший вінок. Жіночий альманах" (Наталя Кобринська, Леся Українка, Олена Пчілка та інші)

Перше українське жіноче літературне видання, що вийшло у 1887 році, стало історичною подією. Альманах об’єднав 17 авторок із Наддніпрянщини та Галичини, які писали про освіту, самореалізацію, права жінок і місце українки у суспільстві. Це видання стало маніфестом фемінізму свого часу, а сьогодні повертається до читачів, щоб нагадати про багатогранність жіночого досвіду та силу слова. Обкладинка книги

"Амазонки Моссаду: дивовижні жінки в секретній службі Ізраїлю" (Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль)

Документальна книга про жінок-агенток, які виконували найнебезпечніші місії в історії ізраїльської розвідки. Вони входили в довіру до високопоставлених осіб, викривали терористів, рятували заручників і вели подвійне життя, ризикуючи всім. Це історії сміливості та розуму, що доводять: жінки у шпигунстві можуть бути навіть ефективнішими за чоловіків. Обкладинка книги

"Слово на літеру "Ф". Базова книжка про права жінок" (Ірина Славінська)

Це своєрідний путівник для тих, хто хоче розібратися в основах фемінізму. Ірина Славінська доступно пояснює, що таке гендерна рівність, чому питання жіночих прав стосується всіх і як історія цього руху впливає на сучасний світ. У книзі є як важливі історичні факти, так і практичні поради про те, як змінювати реальність навколо себе. Обкладинка книги

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