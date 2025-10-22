ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Розбита "Нова пошта" і зруйновані будинки: який вигляд має Новгород-Сіверський після атаки РФ

Україна, Середа 22 жовтня 2025 10:07
UA EN RU
Розбита "Нова пошта" і зруйновані будинки: який вигляд має Новгород-Сіверський після атаки РФ Фото: наслідки обстрілу Новгород-Сіверського (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Кава

Вчора армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Новгород-Сіверському. Ворожі снаряди та ударні дрони били по центру міста та по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше четверо людей, ще 11 - поранені, серед них 10-річна дитина.

Пошкодження зафіксовані у центральній частині міста. Під вогонь окупантів потрапили житлові будинки, заклади соціальної інфраструктури та об’єкти бізнесу.

Руйнувань зазнали відділення "Нової пошти", лікарня, ліцей, кафе, цивільні авто та медичний транспорт. Одна оселя згоріла повністю, ще щонайменше дев’ять будинків отримали суттєві руйнування.

Фото: наслідки обстрілу Новгород-Сіверського (t.me/chernigivskaODA)

Серед постраждалих - дитина 10 років, яка перебуває у вкрай тяжкому стані в обласній лікарні. Ще троє дорослих доставлені до обласних медзакладів, інші отримують допомогу у Новгород-Сіверській ЦМЛ або лікуються амбулаторно.

За даними обласної влади, лише за минулу добу росіяни нанесли 94 удари по 28 прикордонних населених пунктах Чернігівщини. Під ворожим вогнем також опинилися енергооб’єкти у трьох громадах, через що в області діють як погодинні, так і аварійні графіки відключень електроенергії. Енергетики працювали всю ніч, щоб відновити живлення, однак мережі залишаються перевантаженими.

Обласна адміністрація закликала мешканців області ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на масовані обстріли української енергосистеми та складну ситуацію в інших регіонах.

Обстріл Новгород-Сіверського

Вчора російська армія завдала номбіноваого удару по Новгород-Сіверському, що у Чернігівській області.

Місцеві повідомляли про понад 20 вибухів, попередньо - росіяни застосували "Шахеди".

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки та АЗС, серед загиблих - немовля
РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки та АЗС, серед загиблих - немовля
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію