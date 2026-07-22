До 10 дней без зарядки и уведомлений: Garmin показала новый формат фитнес-браслета

Garmin представила фитнесс-браслет CIRQA Smart Band без дисплея. Устройство отслеживает показатели здоровья и физической активности, но не показывает уведомление, чтобы не отвлекать пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Garmin .

Конструкция и особенности дизайна

Разработка CIRQA Smart Band ориентирована на обеспечение максимального комфорта при круглосуточном использовании. Браслет не имеет экрана, а управление базовыми функциями производится с помощью одной боковой кнопки.

Ключевые решения

Материалы и способы ношения: тканевый ремешок рассчитан на длительное ношение. Устройство можно закреплять как на запястье, так и на предплечье в зависимости от вида активности или предпочтений во время сна.

Автоматическое распознавание: алгоритмы трекера самостоятельно определяют и фиксируют типы физической активности, а пользователь может корректировать эти данные в приложении Garmin Connect для калибровки.

Автономная работа: встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 дней работы на одном заряде.

CIRQA Smart Band (фото: Garmin)

Отслеживание показателей здоровья и тренировочный функционал

Несмотря на отсутствие экрана, CIRQA Smart Band оснащен полным набором датчиков для круглосуточного мониторинга организма.

Устройство измеряет пульс, уровень кислорода крови (Pulse Ox), температуру кожи, уровень стресса и энергетический запас Body Battery. Особое внимание уделено детальному анализу фаз сна, измерению вариабельности сердечного ритма (HRV) и оценке готовности к тренировкам.

Для женщин предусмотрены отслеживание цикла и длительная ориентировочная оценка овуляции на основе температурных колебаний во время сна с возможностью синхронизации с сертифицированным приложением Natural Cycles.

Браслет поддерживает более 80 видов спортивных дисциплин, измеряет максимальное потребление кислорода (VO2 max) и рассчитывает время обновления после нагрузок.

Для точного отслеживания маршрутов при пробежках или велопоездках на открытом воздухе используется Connected GPS через смартфон, а функция LiveTrack позволяет делиться геолокацией в реальном времени.

Рекомендованная розничная цена Garmin CIRQA Smart Band составляет 199,99 долларов. Гаджет доступен для покупки.