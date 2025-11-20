По 10-12 годин без світла. Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів

Відповідаючи на питання, чи варто українцям готуватися до довших відключень електроенергії, приміром, по 10-12 годин поспіль, якщо будуть сильні холоди, Зайченко висловив сподівання, що такого не буде.

"Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути", - сказав він.

Водночас глава "Укренерго" зазначив, що через постійні російські удари по енергосистемі, потрібно готуватися до різних варіантів.

"Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів, ми надіємося, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути", - підкреслив Зайченко.