З 1 серпня частина ВПО втратить право на житловий ваучер: хто саме

З 1 серпня 2026 року в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО - частина переселенців втратить право на цю допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №723.
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Зміни покликані оптимізувати бюджетні видатки й спрямувати кошти саме тим, у кого немає альтернативного житла. З 1 серпня право на житловий ваучер втратять:
Нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття чинності постанови. Ті, хто відповідає умовам програми, не має житла у власності, не брав участі в "єОселі" та зареєстрований на тимчасово окупованій території до моменту окупації, і надалі можуть претендувати на державну допомогу.
З 1 серпня заборонено спершу оформити "єОселю", а потім просити під неї ваучер. Однак дозволено інший порядок - спочатку отримати ваучер, а потім принести його в банк як перший внесок на іпотеку.
Утім, скористатись ваучером як першим внеском можна буде лише після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт №15335, який має технічно врегулювати цю процедуру. Якщо депутати підтримають документ, переселенці зможуть перетворити житловий ваучер на стартовий капітал для купівлі власної квартири чи будинку.
Нагадаємо, довідку ВПО поки що не потрібно міняти, а повторно ставати на облік - тим паче не варто, попри ухвалення нового закону про переселенців.
У липні Кабмін також оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО - змінилися умови поселення, моніторингу житла та підстави для виселення.
Крім того, сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.