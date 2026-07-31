С 1 августа часть ВПО потеряет право на жилищный ваучер: кто именно

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с 1 августа часть ВПО потеряет право на жилищный ваучер;

это касается тех, кто продал жилье или уже получил "єОселю";

ваучером можно будет оплатить первый взнос по ипотеке;

Кто потеряет право на ваучер

Изменения призваны оптимизировать бюджетные расходы и направить средства именно тем, у кого нет альтернативного жилья. С 1 августа право на жилой ваучер лишатся:

ВПО, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье - например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;

переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой "єОселя";

те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории, уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Кого изменения не коснутся

Новые правила не повлияют на переселенцев, уже получивших жилой ваучер или подали заявление до вступления в силу постановления. Те, кто отвечает условиям программы, не имеет жилья в собственности, не участвовал в "єОселі" и зарегистрирован на временно оккупированной территории до момента оккупации, и в дальнейшем могут претендовать на государственную помощь.

Как можно сочетать ваучер и ипотеку

С 1 августа запрещено сначала оформить "єОселі", а затем просить под нее ваучер. Однако разрешен другой порядок – сначала получить ваучер, а затем принести его в банк как первый взнос на ипотеку.

Впрочем, воспользоваться ваучером как первым взносом можно будет только после того, как Верховная Рада примет законопроект №15335, технически урегулирующий эту процедуру. Если депутаты поддержат документ, переселенцы смогут превратить жилищный ваучер в стартовый капитал для покупки собственной квартиры или дома.