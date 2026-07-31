С 1 августа часть ВПО потеряет право на жилищный ваучер: кто именно

С 1 августа 2026 года в Украине обновляется программа жилых ваучеров для ВПО - часть переселенцев потеряет право на эту помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №723.
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Изменения призваны оптимизировать бюджетные расходы и направить средства именно тем, у кого нет альтернативного жилья. С 1 августа право на жилой ваучер лишатся:
Новые правила не повлияют на переселенцев, уже получивших жилой ваучер или подали заявление до вступления в силу постановления. Те, кто отвечает условиям программы, не имеет жилья в собственности, не участвовал в "єОселі" и зарегистрирован на временно оккупированной территории до момента оккупации, и в дальнейшем могут претендовать на государственную помощь.
С 1 августа запрещено сначала оформить "єОселі", а затем просить под нее ваучер. Однако разрешен другой порядок – сначала получить ваучер, а затем принести его в банк как первый взнос на ипотеку.
Впрочем, воспользоваться ваучером как первым взносом можно будет только после того, как Верховная Рада примет законопроект №15335, технически урегулирующий эту процедуру. Если депутаты поддержат документ, переселенцы смогут превратить жилищный ваучер в стартовый капитал для покупки собственной квартиры или дома.
Напомним, справку ВПО пока не нужно менять, а повторно становиться на учет - тем более не стоит, несмотря на принятие нового закона о переселенцах .
В июле Кабмин также обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.
Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.