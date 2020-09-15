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Более 1 млрд гривен от продажи гостиницы "Днепр" поступили в бюджет

Киев, Вторник 15 сентября 2020 10:31
Более 1 млрд гривен от продажи гостиницы "Днепр" поступили в бюджет
Фото: гостиница "Днепр" (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр" поступили в государственный бюджет. Победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

Начиная с момента объявления результатов аукциона, как указано, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами власти на соответствие требованиям законодательства.

"14 сентября 2020 года в Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", аукцион которого 15 июля провел ФГИУ", - говорится в сообщении.

Указано, что с начала года Фондом проведены 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября на приватизацию передали уже 415 государственных предприятий.

В октябре вступил в силу закон об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов.

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