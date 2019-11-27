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Киевскую гостиницу "Днипро" передали на приватизацию

Новости » Экономика     27.11.2019 - 13:48
Киевскую гостиницу "Днипро" передали на приватизацию
Фото: гостиница "Днипро" (wikipedia.org)

Гостиницу "Днипро" передали Фонду госимущества

Кабинет министров Украины одобрил передачу киевской гостиницы "Днипро" на приватизацию. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство согласилось с предложением Государственного управления делами о передаче Фонду государственного имущества полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении гостиницы "Днипро".

Распоряжение принято для дальнейшей приватизации 100% пакета акций, который принадлежит государству в уставном капитале гостиницы.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября на приватизацию передали уже 415 государственных предприятий.

"Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

В октябре вступил в силу закон об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. В то же время документ устанавливает, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины.

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