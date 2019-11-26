Кабмин передал на приватизацию более 400 предприятий

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Имущество предприятий продадут на аукционах

Кабинет министров Украины по состоянию на конец ноября передал на приватизацию 415 государственных предприятий. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В частности, как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, на этой неделе на приватизацию передали еще 76 государственных предприятий.

"Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - отметил он.

Также сообщается, что 339 объектов передали с Минэкономразвития, другие 76 поступили из Минэкоенерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами и еще трех ведомств.

Кроме того, сообщается, что Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Имущество этих объектов будет выставлено на аукционы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий. В частности, в данный перечень внесли "Укрзализныцю" и НОТУ.

Ранее Гончарук также заявлял, что "Центрэнерго" одной из первых отдадут на приватизацию.