Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ

Решение правительства Российской Федерации об ограничениях для российских копаний на поставку нефтепродуктов в Украину вступили в силу с 1 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение российского правительства.

Согласно документу с 1 июня вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

Антимонопольный комитет Украины уже предупредил о том, новые правила поставок с территории России "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

Как отмечают в АМКУ, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.