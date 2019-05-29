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АМКУ предупредил о возможном росте цен на топливо из-за ограничений со стороны России

Новости » Экономика    29.05.2019 - 15:17
АМКУ предупредил о возможном росте цен на топливо из-за ограничений со стороны России
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Комитет опасается ограничения конкуренции на рынке

Новые правила вывоза с территории России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, которые начнут действовать с 1 июня, могут обусловить рост цен на топливо в Украине Об этом говорится в сообщении Антимонопольный комитет.

Как отмечается в сообщении, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

Поэтому новые правила поставок с территории России "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - считают в АМКУ.

О угрозах для рынка комитет сообщил в  Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров.

Напомним, с 1 июня вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.

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