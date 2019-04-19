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В Госрезерве прокомментировали запрет российских нефтепродуктов

Новости » Экономика    19.04.2019 - 13:38
В Госрезерве прокомментировали запрет российских нефтепродуктов
Фото: Вадим Мосийчук (УНИАН)

Украине понадобится около месяца, чтобы диверсифицировать поставки

Глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук прокомментировал запрет со стороны России экспорта нефтепродуктов в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мосийчук отметил, что такое решение не было неожиданным, поскольку об этом давно предупреждали западные партнеры Украины.

"Именно для того, чтобы в дальнейшем исключать такие ситуации, и нужно ускорить процесс согласования и принятия Модели формирования минимальных запасов", - добавил он.

Глава Госрезерва также сообщил, что по расчетам, "чтобы диверсифицировать те объемы, которые из России, необходимо не меньше месяца, а то и больше".

Напомним, 18 апреля, московское руководство России приняло решение о запрете российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты в Украину.

Отметим, Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.

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