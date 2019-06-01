Набули чинності обмеження на експорт нафтопродуктів з РФ

Рішення уряду Російської Федерації про обмеження для російських компаній на поставку нафтопродуктів в Україну вступили в силу з 1 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення російського уряду.

Згідно з документом, з 1 червня вивезення з території Російської Федерації в Україну бензинів моторних, дизельного палива та скрапленого газу буде можливим тільки при наявності дозволу, виданого Міністерством економічного розвитку РФ.

Антимонопольний комітет України вже попередив про те, що нові правила постачання з території Росії "створюють ризики обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами і можуть зумовити зростання цін на пальне в роздрібній мережі, в тому числі у зв'язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок".

Як відзначають в АМКУ, оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться в Україну з території Білорусі та РФ, ресурсне наповнення ринку та цінова ситуація на ньому безпосередньо залежить від стабільності поставок палива з цих країн.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску.