Гройсман предложил полностью отказаться от российских нефтепродуктов

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина может покупать качественные нефтепродукты в любой стране мира

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления. Об этом он сказал журналистам во время инспектирования дорожных работ в Киевской области.

Отвечая на вопрос о решении российского правительства остановить экспорт нефтепродуктов в Украину, Гройсман сказал, что подобное решение давно ожидали.

"Россия фактически продолжает свою экономическую войну против Украины, и они постоянно пытаются так или иначе нас блокировать", - отметил он.

Премьер сообщил, что сейчас правительство предпринимает шаги для диверсификации поставок из других стран.

"Но это очевидно, что мы должны все больше и больше отходить от любых взаимоотношений с Россией, даже если речь идет о нефтепродуктах. У нас есть весь мир, где мы можем покупать качественные нефтепродукты", - добавил Гройсман.

Напомним, 18 апреля, московское руководство РФ приняло решение о запрете российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты в Украине с 1 июня.

В Госрезерве заявили, что Украине необходимо около месяца, чтобы диверсифицировать объемы импорта российского топлива.