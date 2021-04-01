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Почти 1,5 млн грн зарплаты и ни одного авто: декларация главы СБУ Баканова

Автор: Андрей Василюк

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал миллионы в наличных и почти 1,5 млн грн заработной платы. При этом две машины записаны на его жену Оксану Лазаренко.

Об этом свидетельствует поданная Бакановим ежегодная декларация.

Доходы и сбережения

В 2020 году глава СБУ получил 1 417 854 грн заработной платы. Также задекларирован доход в размере 116 % от деятельности АО "КБ "ГЛОБУС".

У жены - 360 000 грн от предпринимательской деятельности и 2% от АО КБ "Приватбанк".

В наличке Баканов хранит 170 000 долларов США и 800 000 грн. На собственных банковских счетах хранится 10 долларов и 233 евро, у жены - 435 грн.

Автомобили

В декларации Баканова - два автомобиля VOLKSWAGEN TOUAREG 2012 года выпуска и VOLKSWAGEN PASSAT 2010 года, собственником которых указана жена Оксана Лазаренко.

Недвижимость

Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м. Также в совместной собственности главы СБУ - квартира в Кривом Роге (85,8 кв.м) с долей 33%.

Кроме этого в селе Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области он владеет тремя земельными участками (43, 1502, 891 кв.м) и домом, который имеет площадь 345,6 кв. м. Также одним земельным участком в этом селе владеет и его жена (2834 кв.м). Кроме того, в собственности Оксаны Лазаренко квартира в Киеве площадью 56,3 кв.м.

Напомним, свою декларацию обнародовал председатель Национального банка Украины. Шевченко задекларировал 27,5 миллионов гривен доходов за прошлый год.

Также электронную декларацию подал глава Киева Виталий Кличко.

Отчитался о своих доходах за прошлый год и активах и глава политической партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко.

Добавим, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.

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Новости Украины Декларации о доходах
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