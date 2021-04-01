Майже 1,5 млн грн зарплати та жодного авто: декларація голови СБУ Баканова

Доходи та заощадження

У 2020 році голова СБУ отримав 1 417 854 грн заробітної плати. Також задекларовано дохід у розмірі 116 % від діяльності АТ "КБ "ГЛОБУС".

У дружини - 360 000 грн від підприємницької діяльності та 2% від АТ КБ "Пріватбанк".

У готівці Баканов зберігає 170 000 доларів США та 800 000 грн. На власних банківських рахунках зберігається 10 доларів та 233 євро, у дружини - 435 грн.

Автівки

В декларації Баканова - дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2012 року випуску та VOLKSWAGEN PASSAT 2010 року, власником яких вказано дружину Оксану Лазаренко.

Нерухомість

Баканов володіє квартирою в Києві площею 56 кв.м. Також у спільній власності голови СБУ - квартира в Кривому Розі (85,8 кв.м) з часткою 33%.

Окрім цього селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області він володіє трьома земельними ділянками (43, 1502, 891 кв.м) й будинком, який має площу 345,6 кв.м. Також однією земельною ділянкою в цьому селі володіє й його дружина (2834 кв.м). Окрім цього, у власності Оксани Лазаренко квартира в Києві площею 56,3 кв.м.