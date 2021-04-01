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Права на песни и 70 тысяч долларов наличными: декларация нардепа Корниенко

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 15:55
Права на песни и 70 тысяч долларов наличными: декларация нардепа Корниенко Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава политической партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко подал электронную декларацию за 2020 год. Нардеп задекларировал права на песни, а также 70 тысяч долларов наличными.

Об этом свидетельствуют данные его декларации в Едином реестре.

Доходы

За прошедший год Корниенко на посту народного депутата заработал 510 426 гривен, а его жена получила 706 060 гривен дохода от собственного бизнеса. Также нардеп внес в декларацию сведения о 21 153 гривен дохода от социальных выплат, которые получила его жена.

Вместе с тем Корниенко задекларировал 70 тысяч евро и 500 тысяч гривен наличными и почти 760 тысяч гривен и 150 долларов на банковских счетах.

Автомобиль

В декларации главы "Слуги народа" указан автомобиль Citroen C5, который он приобрел в 2019 году. Других транспортных средств, согласно декларации, у семьи нардепа нет.

Недвижимость

Корниенко указал в декларации две квартиры площадью 112,6 и 84,5 квадратные метры за 4 412 554 и 200 тысяч гривен соответственно. Обе квартиры зарегистрированы на его жену, а в собственности самого нардепа земельный участок площадью 1300 квадратов.

Также он задекларировал жилой дом, на пользование которым имеет право в связи с регистрацией места жительства.

Нематериальные активы

В своей декларации Корниенко указал, что владеет правами на песни музыкальной группы "2Саша". Нардеп владеет 50% этого нематериального актива, а вторая половина у Александра Санченко, который также является нардепом от "Слуги народа".

Напомним, свою декларацию опубликовал глава Национального банка Украины. Шевченко задекларировал 27,5 миллионов гривен доходов за прошлый год.

Также электронную декларацию подал глава Киева Виталий Кличко.

Добавим, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.

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