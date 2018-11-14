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Почти 1,3 млн украинцев страдают от сахарного диабета, - Минздрав

Новости » Медицина    14.11.2018 - 14:14
Почти 1,3 млн украинцев страдают от сахарного диабета, - Минздрав
Иллюстративное фото (УНИАН)

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

В Украине почти 1,3 миллиона людей живут с сахарным диабетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщают, что только в прошлом году впервые диагноз диабета установили почти 104 тыс.украинцам. Этот показатель на 2% больше, чем в 2016 году.

Также в министерстве отмечают, что 195 896 украинцев имеют диабет II типа. Этим людям необходима ежедневная инсулинотерапия.

Всего в мире от сахарного диабета страдают более 425 миллионов человек, и эти показатели ежегодно растут. В большинстве случаев  болеют диабетом II типа. Но в 80% случаев его можно предотвратить, используя следующие советы:

  • поддерживать вес тела в норме;
  • быть физически активными и уделять не менее 150 минут в неделю регулярной физической активности;
  • придерживаться здорового питания, уменьшать количество сахара, насыщенных жиров и увеличивать потребление клетчатки - овощей и фруктов;
  • не курить

Отметим, что 14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом.

Напомним, ранее в комитете Верховной рады по вопросам охраны здоровья заявили, что объем целевых средств для лечение больных сахарным и несахарным диабетом в этом году покрывает потребности только на 50%.

РБК-Украина писало, что по данным регионов, потребность в средствах на текущий год для обеспечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляет 1,38 млрд гривен до конца года. При этом из госбюджета на обеспечение инсулином было выделено 720,7 млн гривен, а из местных - 290,6 млн гривен.

 

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