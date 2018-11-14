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Майже 1,3 млн українців страждають на цукровий діабет, - МОЗ

Новини » Медицина    14.11.2018 - 14:14
Майже 1,3 млн українців страждають на цукровий діабет, - МОЗ
Ілюстративне фото (УНІАН)

14 листопада - Світовий день боротьби з діабетом

В Україні майже 1,3 мільйона людей живуть із цукровим діабетом. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

У МОЗ повідомляють, що лише минулого року вперше діагноз діабету встановили майже 104 тисячам українців. Цей показник на 2% більший, ніж у 2016 році. 

Також у міністерстві зазначають, що 195 896 українців мають діабет І типу. Цим людям необхідна щоденна інсулінотерапія. 

Загалом у світі на цукровий діабет страждають понад 425 мільйонів людей, і ці показники щороку зростають. Більшість страждає на діабет ІІ типу. Але у 80% випадків його можна запобігти, користуючись наступними порадами: 

  • підтримувати вагу тіла у нормі;
  • бути фізично активними та приділяйте не менше 150 хвилин на тиждень регулярній фізичній активності;
  • дотримуватись здорового харчування, зменшувати кількість цукру, насичених жирів і збільшувати споживання клітковини - овочів та фруктів;
  • не курити.

Зазначимо, що 14 листопада в світі відзначають день боротьби з діабетом.

Нагадаємо, у комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я заявили, що обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у цьому році покриває потребу лише на 50%.

РБК-Україна також писало, що за даними регіонів, потреба в коштах на поточний рік для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну становить 1,38 мільярдів гривень до кінця року. При цьому з держбюджету на забезпечення інсуліном було виділено 720,7 млн гривень, а з місцевих - 290,6 млн гривень.

 

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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