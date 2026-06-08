iOS 27 отримає одну з найпрактичніших ШІ-функцій: що презентувала Apple на WWDC 2026

Пошук переписали з нуля

"Ми всі переживали цей момент, коли шукаєш те, що точно є на пристрої, а воно просто не з'являється. Тому в iOS, iPadOS та macOS ми повністю перебудували саму основу пошуку", - заявила зі сцени Стейсі Форд, віцепрезидентка з управління програмами ОС.

В основі нового механізму лежить повністю перероблена архітектура Search Index - глибокий інтелектуальний каталог, який пристрій створює для всього вашого контенту.

Головні нововведення:

Тотальна реіндексація. Система заново обробить та впорядкує не лише нові, а й усі старі файли на пристрої.

Нова рангова система у Mail. Поштовий клієнт отримав унікальний алгоритм сортування, який миттєво підійматиме на поверхню саме ті листи, які ви шукаєте, незалежно від дати їхнього відправлення (навіть якщо це старий авіаквиток від чоловіка з Android-смартфона).

Як працюватиме "розумне" голосове введення тексту на iPhone

Apple анонсувала нову системну диктовку на базі моделі Apple Intelligence, яка працює в партнерстві з нейромережею Google Gemini. Функція інтегрована безпосередньо у стандартну клавіатуру і працюватиме абсолютно в усіх додатках - від месенджерів до робочих нотаток.

Головна фішка оновлення - повне контекстуальне очищення мовлення. ШІ навчився діяти як професійний редактор:

Знищення слів-паразитів. Система автоматично вирізає з фінального тексту всі замислені паузи.

Автоматичне форматування. Нейромережа сама розставляє розділові знаки, виправляє орфографічні помилки та капіталізує (робить великими) потрібні літери, враховуючи зміст речення.

Цим кроком Apple фактично оголошує війну популярним стороннім ШІ-додаткам для диктовки, таким як Wispr Flow або Willow. Ба більше, компанія почала закручувати гайки конкурентам ще в iOS 26.4, ускладнивши їм доступ до швидкої активації через клавіатуру.

Тепер, маючи вбудований безкоштовний аналог від Gemini, Apple отримує колосальну перевагу, повністю дублюючи аналогічний успішний досвід Google із їхньою клавіатурою Gboard на Android.

"Магія" Apple Intelligence: зміна ракурсу та добудова реальності

Додаток Photos отримав потужний інструмент просторового кадрування під назвою Reframe, який працює на базі генеративного ШІ. Функція дозволяє буквально виправляти помилки, допущені під час зйомки.

Якщо випадково завалено горизонт, зафіксовано зайвий об'єкт над головою людини або на долю секунди втрачено прямий погляд у кадрі - ШІ допоможе змінити перспективу.

Можна просто перетягувати знімок на екрані, змінюючи кут огляду так, ніби було зроблено крок праворуч чи ліворуч у момент зйомки. При цьому фотографії, які зміщуються, пристрій автоматично розмиває у реальному часі, а потім бездоганно домальовує за допомогою нейромереж, зберігаючи автентичність сцени.

Паралельно з цим в iOS 27 дебютує інструмент Extend, який дозволяє "розсувати" межі знімка без втрати важливих деталей.

Розробники суттєво модернізували функцію Cleanup, яка тепер видаляє випадкових людей чи об'єкти з кадру з набагато вищою якістю та реалістичним ШІ-заповненням простору.

Siri в Камері: поділ чеків та підрахунок калорій

Ще одне практичне нововведення вирішує вічну побутову проблему - незручні фінансові розрахунки у великій компанії в ресторані, коли рахунок пропонують розділити порівну, не враховуючи, хто що замовляв. Тепер Apple інтегрувала фінансовий ШІ безпосередньо в об'єктив камери.

Достатньо просто навести камеру iPhone на ресторанний чек. Спеціальний режим Siri розпізнає текст та суми, роблячи кожну позицію у меню інтерактивною.

"Направляєте iPhone на рахунок, обираєте пальцем саме ті страви чи напої, які замовляли особисто, і система автоматично формує та надсилає іншим учасникам окремі персоналізовані запити на оплату через Apple Cash", - пояснив віцепрезидент Apple із програмного забезпечення Себастьян Маріно-Мес.

Оскільки функція інтегрована в рідну екосистему та працює через архітектуру iMessage, більше не доведеться завантажувати сторонні утиліти (на кшталт SplitWise чи Tab), які так і не стали масовими.

Крім того, для тих, хто ретельно стежить за харчуванням, Apple додала ще одну корисну ШІ-опцію: якщо замість чека навести камеру на саму страву, Siri миттєво проаналізує її склад і виведе на екран орієнтовну поживну цінність та кількість калорій у тарілці.