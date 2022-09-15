В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв
Фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
В Одессе прогремели взрывы в четверг, 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении.
Взрыв прогремел через 6 минут после объявления воздушной тревоги. На данный момент никакой официальной информации о взрыве не было.
Напомним, что вчера в Одессе прогремели взрывы.
Также, ранее в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.