Фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)

В Одессе прогремели взрывы в четверг, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Взрыв прогремел через 6 минут после объявления воздушной тревоги. На данный момент никакой официальной информации о взрыве не было.