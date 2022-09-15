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В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв

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Одесса, Четверг 15 сентября 2022 22:06
В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв Фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе прогремели взрывы в четверг, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел через 6 минут после объявления воздушной тревоги. На данный момент никакой официальной информации о взрыве не было.

Напомним, что вчера в Одессе прогремели взрывы.

Также, ранее в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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