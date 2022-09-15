В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве ночью 15 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях и придерживаться правил "двух стен".

Ближе к полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Напомним, что вечером российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно, прилет был в центральном районе города.

Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.

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