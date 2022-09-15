В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

В Одесі пролунали вибухи у четвер, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. На даний момент ніякої офіційної інформації про вибух не було.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Одесі прогриміли вибухи.

Також, раніше у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.