ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Новость на русском →
Одеса, Четвер 15 вересня 2022 22:06
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух Фото: В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі пролунали вибухи у четвер, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. На даний момент ніякої офіційної інформації про вибух не було.

Нагадаємо, що вчора в Одесі прогриміли вибухи.

Також, раніше у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України