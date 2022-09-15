Более 400 домов в Харькове невозможно восстановить, - Терехов
В Харькове продолжается восстановление объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и жилых домов. Однако более 400 из таких уже невозможно отстроить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова в эфире национального телемарафона.
"Мы уже начали восстановление некоторых объектов, тех, которые можно восстановить, отстроить. В планах-67 таких объектов, которые мы можем восстановить до завершения войны", - сказал Терехов.
Терехов заявил, что более 400 домов признаны не подлежащими восстановлению. Те харьковчане, которые уехали, могут узнать о состоянии дома и его перспективе с помощью специального чат-бота.
Терехов заявил, что в общежитиях есть места для людей, потерявших жилье. По его словам, таких в Харькове более 150 тысяч.
"Они смогут там жить до тех пор, пока не будет восстановлено их жилье или построено новое", - заявил мэр.
Напомним, что ночью российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.
Также, 12 сентября, российские войска сегодня массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.
Ранее, 9 сентября, российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова.
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