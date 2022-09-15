ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал, где был "прилет"

Новина українською →
Харьков, Четверг 15 сентября 2022 05:20
Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал, где был "прилет" Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетый удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

По его словам, "прилет" был в Киевском районе.

"Ночью около половины первого ракетный обстрел Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений", - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно, прилет был в центральном районе города.

Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.

Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма