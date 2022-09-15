Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал, где был "прилет"
Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia org)
Российские войска ночью обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетый удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
По его словам, "прилет" был в Киевском районе.
"Ночью около половины первого ракетный обстрел Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений", - сообщил мэр.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно, прилет был в центральном районе города.
Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.
Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве.
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