Понад 400 будинків у Харкові неможливо відновити, - Терехов

У Харкові триває відновлення об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі і житлові будинки. Проте понад 400 з таких вже неможливо відбудувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону.

"Ми вже почали відновлення деяких об’єктів, тих, які можна відновити, відбудувати. В планах - 67 таких об’єктів, котрі ми можемо відновити до завершення війни", - сказав Терехов.

Терехов заявив, що понад 400 будинків визнані такими, які не підлягають відновленню. Ті харків’яни, які виїхали, можуть дізнатися про стан будинку та його перспективу за допомогою спеціального чат-бота.

Терехов заявив, що в гуртожитках є місця для людей, які втратили житло. За його словами, таких у Харкові понад 150 тисяч.

"Вони зможуть там жити до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло чи збудоване нове", - заявив мер.