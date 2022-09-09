Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях
Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
Мэр отметил, что от удара повреждено одно из высших учебных заведений.
"Разрушение и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", - добавил Терехов.
Напомним, вечером 8 сентября россияне нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.
К слову, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.
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