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Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях

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Харьков, Пятница 09 сентября 2022 06:12
Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что от удара повреждено одно из высших учебных заведений.

"Разрушение и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", - добавил Терехов.

Напомним, вечером 8 сентября россияне нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.

К слову, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.

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