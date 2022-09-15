Бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken принимали участие в освобождении Балаклеи Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.
Военные показали, как начиналось историческое контрнаступление украинских сил на Харьковском направлении.
Напомним, что 8 сентября бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.
Позже, стало известно, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи.
Также, к уволенной Балаклеи вернулись спасатели и приступили к выполнению работ.
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