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Бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов

Фото: бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken принимали участие в освобождении Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.

Военные показали, как начиналось историческое контрнаступление украинских сил на Харьковском направлении.

Напомним, что 8 сентября бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.

Позже, стало известно, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи.

Также, к уволенной Балаклеи вернулись спасатели и приступили к выполнению работ.

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ХарьковБалаклеяВойна в Украине