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Стало известно, кто из военных разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 11:43
Стало известно, кто из военных разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Успешную контратаку украинской армии на Востоке, которая дала возможность освободить Балаклею, разработал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военных, участвующих в миссии, в комментарии Obozrevatel.

По их словам, операция украинских войск в направлении Купянска, где враг теряет ранее захваченные территории, в том числе важный город Балаклею, лично разрабатывал Сырский. Для врага этот план оказался полной неожиданностью, и это дало возможность нашим бойцам отвоевывать ряд населенных пунктов.

Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщают: успехи украинских войск угрожают установлением огневого контроля над одним из важнейших логистических хабов оккупантов - городом Купянском, который для них является центральной артерией питания военных соединений на харьковском и изюмском направлениях.

Если ВСУ отобьют Купянск, то оккупационные войска вынуждены будут отойти с севера и востока Харьковской области. Это будет еще один ощутимый морально-психологический удар по путинскому режиму.

Ранее Сырский возглавлял военные силы для защиты Киева: было сформировано два мощных кольца обороны, а наступательные силы противника были рассеяны. Тогда было уничтожено беспрецедентно большое количество военной техники и живой силы врага: бои за Киев анализируются мировыми экспертами как высокое мастерство украинской армии, и обязательно войдут в украинскую военную историю.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления освободили Балаклею (Харьковская область) и, похоже, продвигаются дальше. По еще неподтвержденным данным, силы обороны могли выйти на окраины Купянска, а также продвинуться к Изюму.

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Вооруженные силы Украины Балаклея
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