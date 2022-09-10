Стало известно, кто из военных разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи
Успешную контратаку украинской армии на Востоке, которая дала возможность освободить Балаклею, разработал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военных, участвующих в миссии, в комментарии Obozrevatel.
По их словам, операция украинских войск в направлении Купянска, где враг теряет ранее захваченные территории, в том числе важный город Балаклею, лично разрабатывал Сырский. Для врага этот план оказался полной неожиданностью, и это дало возможность нашим бойцам отвоевывать ряд населенных пунктов.
Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщают: успехи украинских войск угрожают установлением огневого контроля над одним из важнейших логистических хабов оккупантов - городом Купянском, который для них является центральной артерией питания военных соединений на харьковском и изюмском направлениях.
Если ВСУ отобьют Купянск, то оккупационные войска вынуждены будут отойти с севера и востока Харьковской области. Это будет еще один ощутимый морально-психологический удар по путинскому режиму.
Ранее Сырский возглавлял военные силы для защиты Киева: было сформировано два мощных кольца обороны, а наступательные силы противника были рассеяны. Тогда было уничтожено беспрецедентно большое количество военной техники и живой силы врага: бои за Киев анализируются мировыми экспертами как высокое мастерство украинской армии, и обязательно войдут в украинскую военную историю.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления освободили Балаклею (Харьковская область) и, похоже, продвигаются дальше. По еще неподтвержденным данным, силы обороны могли выйти на окраины Купянска, а также продвинуться к Изюму.