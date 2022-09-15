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Бійці підрозділу Kraken показали, як звільняли Балаклію від окупантів

Фото: Бійці підрозділу Kraken показали, як звільняли Балаклію від окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Kraken брали участь у звільненні Балаклії Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

Військові показали, як починався історичний контрнаступ українських сил на Харківському напрямку.

Нагадаємо, що 8 вересня бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Пізніше, стало відомо, що командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський розробляв операцію зі звільнення Балаклії.

Також, до звільненої Балаклії повернулись рятувальники та приступили до виконання робіт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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