Генштаб показал брошенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области

Украинские военные во время контрнаступательной операции в Харьковской области смогли завладеть большим количеством вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Вот такой он "плановый" уход российских оккупантов с Харьковщины", - говорится в сообщении.
По информации военных, оккупанты бросали танки, дорогую специальную технику, полевые кухни, САУ, БПЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области.
Также, в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
Ранее, украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".
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