Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області

Українські військові під час контрнаступальної операції у Харківській області змогли заволодіти великою кількістю ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Ось такий він "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини", - йдеться у повідомленні.
За інформацією військових, окупанти кидали танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БПЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області.
Також, в Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.
Раніше, українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".
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