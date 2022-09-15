RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області

Фото: Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові під час контрнаступальної операції у Харківській області змогли заволодіти великою кількістю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Ось такий він "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, окупанти кидали танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БПЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області.

Також, в Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

Раніше, українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні