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Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области (видео)

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Украина, Среда 14 сентября 2022 16:55
Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области (видео) Фото: ВСУ захватили в Харьковской области много трофейной техники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные захватили немало российской техники во время освобождения Харьковской области. Часть трофейного оружия уже отправили на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Российскую технику захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак Харьковской области.

Украинские воины забрали большое количество техники и боекомплектов врага. Большую часть из них уже отправили на фронт уничтожать оккупантов.

Подразделениям ВСУ удалось захватить:

  • противотанковый переносной комплекс "Фагот";
  • станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9);
  • крупнокалиберные пулеметы (ДШК);
  • БМП-2 и БМП-3:
  • буксируемую противотанковую пушку "Рапира";
  • мины и другие противотанковые средства.

Кроме того, защитники захватили российские танки и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы.

Напомним, по словам главы государства Владимир Зеленского, украинские войска освободили более 8 тысяч квадратных километров территорий.

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