Россияне обстреляли две общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Оккупанты сегодня, 14 сентября, били по двум общинам Сумской области. Власти зафиксировали 43 прилета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В половине третьего дня начался артобстрел общины - 4 прилеты, уже за час продолжился, еще 26 прилетов с САУ", - прокомментировал обстрелы Краснопольской громады глава области.
Живицкий также рассказал, что россияне обстреляли Хотинскую общину. Били из минометов и пулеметов, в результате чего вражеским огнем повреждены два частных здания, занялся пожар.
В результате обстрелов жертв и пострадавших нет.
Напомним, что россияне продолжают обстреливать северную границу Украины. Утром оккупанты били по двум общинам Сумской области.
Также, ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов. Противник обстреливал инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии.
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