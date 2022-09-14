Россияне обстреляли две общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты сегодня, 14 сентября, били по двум общинам Сумской области. Власти зафиксировали 43 прилета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"В половине третьего дня начался артобстрел общины - 4 прилеты, уже за час продолжился, еще 26 прилетов с САУ", - прокомментировал обстрелы Краснопольской громады глава области.

Живицкий также рассказал, что россияне обстреляли Хотинскую общину. Били из минометов и пулеметов, в результате чего вражеским огнем повреждены два частных здания, занялся пожар.

В результате обстрелов жертв и пострадавших нет.