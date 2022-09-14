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Россияне обстреляли две общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Украина, Среда 14 сентября 2022 22:48
Россияне обстреляли две общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты сегодня, 14 сентября, били по двум общинам Сумской области. Власти зафиксировали 43 прилета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В половине третьего дня начался артобстрел общины - 4 прилеты, уже за час продолжился, еще 26 прилетов с САУ", - прокомментировал обстрелы Краснопольской громады глава области.

Живицкий также рассказал, что россияне обстреляли Хотинскую общину. Били из минометов и пулеметов, в результате чего вражеским огнем повреждены два частных здания, занялся пожар.

В результате обстрелов жертв и пострадавших нет.

Напомним, что россияне продолжают обстреливать северную границу Украины. Утром оккупанты били по двум общинам Сумской области.

Также, ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов. Противник обстреливал инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии.

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