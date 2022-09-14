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Росіяни обстріляли дві громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

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Україна, Середа 14 вересня 2022 22:48
Росіяни обстріляли дві громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти сьогодні, 14 вересня, гатили по двох громадах Сумської області. Влада зафіксувала 43 прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на третю дня розпочався артобстріл громади - 4 прильоти, вже за годину продовжився, ще - 26 прильотів із САУ", - прокоментував обстріли Краснопільської громади очільник області.

Живицький також розповів, що росіяни обстріляли Хотінську громаду. Били з мінометів та кулеметів, внаслідок чого ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа.

Внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що росіяни продовжують обстрілювати північний кордон України. Вранці окупанти гатили по двох громадах Сумської області.

Також, ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 8 населених пунктів. Противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії.

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