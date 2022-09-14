Росіяни обстріляли дві громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти сьогодні, 14 вересня, гатили по двох громадах Сумської області. Влада зафіксувала 43 прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на третю дня розпочався артобстріл громади - 4 прильоти, вже за годину продовжився, ще - 26 прильотів із САУ", - прокоментував обстріли Краснопільської громади очільник області. Живицький також розповів, що росіяни обстріляли Хотінську громаду. Били з мінометів та кулеметів, внаслідок чого ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа. Внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.