Россияне продолжают обстреливать северную границу Украины: за сутки выпустили полсотни снарядов
Российские оккупационные войска продолжаются обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За минувшие сутки враг выпустил по регионам полсотни снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Враг с территории России наносил огненное поражение с применением минометов, автоматических гранатометов и ствольной артиллерии", - рассказали в ведомстве.
Обстрелы Сумской области
Так, утром 13 сентября россияне со своей территории обстреляли Хотинскую общину. Там зафиксировано более десятка прилетов.
По территории Зноб-Новгородской общины россияне выпустили две мины калибра 120 мм.
Обстрелы Черниговской области
Городнянскую общину враг обстреливал из минометов и автоматического гранатомета. Всего оккупанты выпустили более трех десятков боеприпасов.
Семеновская община подверглась обстрелам из самоходных артиллерийских установок и минометов. Там зафиксировано 10 взрывов.
Напомним, этой ночью российские войска атаковали Краматорск Донецкой области. Ракеты С-300 попали в жилой сектор.
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