Россияне продолжают обстреливать северную границу Украины: за сутки выпустили полсотни снарядов

Российские оккупационные войска продолжаются обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За минувшие сутки враг выпустил по регионам полсотни снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Враг с территории России наносил огненное поражение с применением минометов, автоматических гранатометов и ствольной артиллерии", - рассказали в ведомстве.

Обстрелы Сумской области

Так, утром 13 сентября россияне со своей территории обстреляли Хотинскую общину. Там зафиксировано более десятка прилетов.

По территории Зноб-Новгородской общины россияне выпустили две мины калибра 120 мм.

Обстрелы Черниговской области

Городнянскую общину враг обстреливал из минометов и автоматического гранатомета. Всего оккупанты выпустили более трех десятков боеприпасов.

Семеновская община подверглась обстрелам из самоходных артиллерийских установок и минометов. Там зафиксировано 10 взрывов.