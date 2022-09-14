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ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб

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Среда 14 сентября 2022 07:15
ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб Фото: ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Наши воины отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

на Харьковском направлении - Басово и Купянск;

на Краматорском направлении - Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

на Бахмутском направлении - Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - Большая Новоселка, Новодонецкое и Времовка;

на Запорожском направлении - Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;

на Южнобужском направлении - Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.

Напомним, российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

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