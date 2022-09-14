Зеленский обсудил энергетическую безопасность Харьковской области

В Харькове провели совещание по энергетической безопасности региона на фоне последних ударов российской армии по ТЭЦ-5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского .

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны, крайне важно разработать план мероприятий для обеспечения резервных мощностей системы энергоснабжения.

"Впереди зима, поэтому обсудили много актуальных тем. Отдельное внимание уделили вопросу функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области", - заявил президент.

Напомним, что вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харьковской области. Оккупанты попали по ТЭЦ-5.

Позже, Харьковский мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях удара. Была повреждена трансформаторная подстанция Харькова, а также объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах города до сих пор не восстановили подачу электроэнергии.

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