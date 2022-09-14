Зеленський обговорив енергетичну безпеку Харківської області

У Харкові провели нараду щодо енергетичної безпеки регіону на тлі останніх ударів російської армії по ТЕЦ-5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського .

Зеленський наголосив, що в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

"Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області", - заявив президент.

Нагадаємо, що увечері 11 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. Окупанти поцілили по ТЕЦ-5.

Пізніше, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки удару. Була пошкоджена трансформаторна підстанція Харкова, а також об'єкти критичної інфраструктури. У деяких районах міста досі не відновили подачу електроенергії.

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