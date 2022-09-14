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Зеленский обсудил энергетическую безопасность Харьковской области

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Харьков, Среда 14 сентября 2022 20:49
Зеленский обсудил энергетическую безопасность Харьковской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове провели совещание по энергетической безопасности региона на фоне последних ударов российской армии по ТЭЦ-5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Впереди зима, поэтому обсудили много актуальных тем. Отдельное внимание уделили вопросу функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны, крайне важно разработать план мероприятий для обеспечения резервных мощностей системы энергоснабжения.

Напомним, что вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харьковской области. Оккупанты попали по ТЭЦ-5.

Позже, Харьковский мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях удара. Была повреждена трансформаторная подстанция Харькова, а также объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах города до сих пор не восстановили подачу электроэнергии.

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