Зеленський обговорив енергетичну безпеку Харківської області
У Харкові провели нараду щодо енергетичної безпеки регіону на тлі останніх ударів російської армії по ТЕЦ-5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
"Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.
Нагадаємо, що увечері 11 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. Окупанти поцілили по ТЕЦ-5.
Пізніше, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки удару. Була пошкоджена трансформаторна підстанція Харкова, а також об'єкти критичної інфраструктури. У деяких районах міста досі не відновили подачу електроенергії.
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