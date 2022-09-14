Оккупанты выдали обстрел опоры моста за уничтожение "десанта ВСУ" (видео)

Российские оккупанты рассказали, что уничтожили "украинский десант" с вертолетов в районе ЗАЭС. Однако позже было обнаружено, что это очередной фейк от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Россияне похвастались уничтожением "десанта ВСУ", хотя на самом деле обстреляли опору моста", - говорится в заявлении. Ранее оккупанты опубликовали видео "уничтожения морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе Запорожской АЭС. Однако по факту россияне попали в опору моста вблизи Энергодара. "Этот мост весной 1943-го начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали. От сооружения остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" российской армии", - добавили в завершение.