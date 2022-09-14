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Оккупанты выдали обстрел опоры моста за уничтожение "десанта ВСУ" (видео)

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Украина, Среда 14 сентября 2022 18:24
Оккупанты выдали обстрел опоры моста за уничтожение "десанта ВСУ" (видео) Фото: оккупанты выдали обстрел опоры моста за уничтожение "десанта ВСУ" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты рассказали, что уничтожили "украинский десант" с вертолетов в районе ЗАЭС. Однако позже было обнаружено, что это очередной фейк от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Россияне похвастались уничтожением "десанта ВСУ", хотя на самом деле обстреляли опору моста", - говорится в заявлении.

Ранее оккупанты опубликовали видео "уничтожения морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе Запорожской АЭС. Однако по факту россияне попали в опору моста вблизи Энергодара.

"Этот мост весной 1943-го начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали. От сооружения остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" российской армии", - добавили в завершение.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили бомбардировщик и вертолет оккупантов.

Также, ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.

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