ВСУ уничтожили бомбардировщик и вертолет оккупантов, - ОК "Юг"
ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям. Силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов", - отметили военные.
В ОК "Юг" также рассказали, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.
Наши воины поразили 3 районы сосредоточения вражеских сил и средств в Меловом и Дудчанах и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.
Кроме этого, в очередной раз откорректировано огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование невозможно.
В результате атак украинских военных Россия потеряла:
- 121 солдата;
- 5 танков;
- 9 других бронированных машин;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 2 САУ "Гвоздика";
- 2 ОДДС "Панцирь-С1";
- командно-штабную машину;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 4 склада с боеприпасами.
Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", - участок фронта длиной 20 километров в районе Бахмута.
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