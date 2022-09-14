ВСУ уничтожили бомбардировщик и вертолет оккупантов, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям. Силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов", - отметили военные.

В ОК "Юг" также рассказали, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.

Наши воины поразили 3 районы сосредоточения вражеских сил и средств в Меловом и Дудчанах и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Кроме этого, в очередной раз откорректировано огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование невозможно.

В результате атак украинских военных Россия потеряла: